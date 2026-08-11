Ереван не видит путей возвращения в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не считает, что есть обстоятельства, способные изменить позицию страны. Об этом заявил депутат парламента страны от правящей партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян, пишет РИА Новости.

Напомним, что Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявлял, что договор о коллективной безопасности не был выполнен в 2021-2022 годах во время карабахского конфликта. Президент России Владимир Путин отмечал, что конфликт тогда разворачивался на территории Карабаха, который ни по международным нормам, ни по законам Армении не являлся армянским регионом.

После конфликта Армения окончательно взяла курс на дистанцирование от России и сближение с Западом, объявив о желании присоединиться к ЕС.

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«Армения уже несколько лет заморозила свое членство в ОДКБ, и, по сути, мы не видим пути назад», - заявил депутат парламента страны от правящей партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян.

При этом он подчеркнул, что Армения не видит какой-либо причины или обстоятельств, которые могли бы заставить ее активизировать участие в ОДКБ.