В России оценили сообщения о тайной эвакуации Трампа из Анкары

Политолог Александр Каргин в беседе с «Рамблером» прокомментировал сообщения американских СМИ о секретной операции спецслужб США по эвакуации президента страны Дональда Трампа из Анкары, а также оценил реальность иранской угрозы для американского политика.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американские спецслужбы в срочном порядке и в обстановке строжайшей секретности вывезли Трампа из Турции после состоявшегося там саммита НАТО. По данным издания, из-за опасений покушения со стороны Ирана политика скрытно переместили в небольшой грузовик для доставки продуктов, а затем пересадили на военно-транспортный самолет C-32A. При этом журналисты и часть сотрудников Белого дома были уверены, что глава государства вылетает на борту «номер один» (Air Force One).

Комментируя манёвр американских спецслужб и достоверность появившихся сведений, эксперт отметил, что подобные действия могли быть как реакцией на экстренные данные разведки, так и банальным информационным вбросом.

«В полной мере оценить обоснованность такого манёвра сложно. Первое, о чём стоит сказать: эта история вполне может оказаться обычной газетной "уткой". Однако если информация правдивая и спецслужбы действительно спрятали Трампа в продуктовый грузовик и пересадили на военный борт вместо "борта номер один", значит, в Вашингтоне посчитали угрозу его жизни реальной. При этом если американцы и увидели риски, это вовсе не означает, что Иран действительно готовился к конкретным действиям прямо в аэропорту Анкары». Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Говоря о военных возможностях Тегерана и о том, сохраняется ли опасность для Трампа в целом, специалист подчеркнул, что противостояние двух стран находится в незавершенной фазе, а границы потенциальных угроз не ограничены одним регионом.

«У Ирана довольно широкие возможности, в том числе ракетные, которые до конца даже не оценены. Конфликт между США и Ираном, по сути, продолжается — он просто перешел в вялотекущую стадию. Мой прогноз: это противостояние затянется минимум до конца года, внятного договора не будет, и в какой-то момент всё может перейти в по-настоящему масштабное вооруженное противостояние. Что касается Трампа, то в Иране на разных уровнях постоянно намекают на желание отомстить ему. Политические покушения редко ограничиваются какой-то одной территорией, поэтому теоретически опасность для Трампа сохраняется везде, в том числе и в самих США».

В то же время эксперт выразил сомнение в том, что Тегеран решился бы на проведение силовой операции на территории Турции, учитывая сложное переплетение дипломатических и военных союзов в регионе.

«Между публичной риторикой о мести и конкретным ударом по территории Турции — огромная дистанция. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили новое соглашение, по которому нападение на одну из стран воспринимается как нападение на все три. В этих условиях иранский удар на турецкой земле мог бы обернуться для Тегерана тяжелейшими военными и дипломатическими последствиями, вплоть до втягивания сопредельных государств в масштабную войну. В свете таких договоренностей сценарий с атакой Ирана именно в Анкаре выглядит крайне маловероятным».

Ранее сообщалось, что Секретная служба США впервые привлекла армейские зенитно-ракетные комплексы малой дальности AN/TWQ-1 Avenger для обеспечения безопасности президента Дональда Трампа во время его игры в гольф.