Трамп пожаловался на нехватку вооружений у США из-за Украины

Соединенные Штаты столкнулись с нехваткой вооружений из-за военной помощи Украине в период президентства Джо Байдена.

© Lenta.ru

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America's Voice.

«С боеприпасами у нас все в порядке, мы вынуждены иметь дело с этим, но у нас все в порядке. Но причина, по которой их стало бы меньше, а мы производим их как сумасшедшие, заключается в том, что он (Байден — прим. «Ленты.ру») отдал Украине [боеприпасов] на 300 миллиардов. Он отдал им все», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что продолжает оказывать военную помощь Киеву, однако делает это на деньги Европейского союза (ЕС).

«У них есть деньги, и они платят по максимальной цене», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены добиваться от Ирана выплаты компенсаций, в том числе за потери среди американских военных.