Единственную в Румынии АЭС полностью остановят

Власти Румынии приняли решение отключить и второй реактор АЭС «Чернаводэ», обеспечивающей выработку 20 процентов электроэнергии в этой европейской стране. Процедура ее полной остановки по причине обмеления Дуная из-за жары и засухи начнется рано утром 13 августа, заявил директор станции Ромео Уржан.

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Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

«Решение связано с уровнем воды в Дунае и его прогнозируемым снижением, что больше не позволяет нам работать в нормальных условиях. Около полудня мы полностью отключимся от национальной энергосистемы», — сказал Уржан.

Он уточнил, что река обмелела до нового исторического минимума.

Дунайская вода используется для работы «Чернаводэ». На фоне отключения первого блока АЭС правительство Румынии объявило режим повышенной готовности в энергетике.

Власти в первой декаде августа стремились не допустить остановку ее второго реактора. Сначала военные подорвали подводную скалу, чтобы перенаправить воду в основное русло, питающее станцию, а затем в реке были затоплены четыре заполненных камнями баржи, чтобы создать преграду, которая направит поток воды в сторону АЭС.

Остановка первого реактора уже привела к тому, что румынские компании начали закупать электроэнергию на Украине. Тем временем в Молдавии, которая после отказа от поставок электроэнергии из Приднестровья оказалась более чем на 70 процентов зависима в этом вопросе от Румынии, вынуждены стремиться не допустить веерных отключений за счет отказа от использования кондиционеров в 37-градусную жару.