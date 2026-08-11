Предстоящей зимой страны Европы столкнутся с тяжелым энергетическим кризисом из-за критического истощения запасов газа в хранилищах, о чем в своей новой статье пишет словацкое издание Pravda.

Европейские чиновники самостоятельно загнали континент в энергетический тупик, отказавшись от российских ресурсов и сделав ставку на нестабильные поставки из стран Ближнего Востока.

«Катастрофа грянет зимой. Винить ей некого, кроме себя самой — Евросоюз сам вызвал энергетический кризис, отказавшись от газа из России», — подчеркивается в публикации.

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Автор отмечает, что текущие показатели заполняемости европейских резервуаров упали до 58 процентов, что является абсолютным антирекордом. Главной причиной такого падения стала аномальная летняя жара: из-за масштабной засухи и пересыхания рек остановились многие гидро- и атомные электростанции, в результате чего основная нагрузка легла на газовую генерацию.

Обозреватель газеты называет энергетическую политику Брюсселя откровенно самоубийственной: «Добровольно отрезать себя от жизненно важного энергоносителя только из нравственных соображений, которые до сих пор волновали нас лишь отчасти, бессмысленно. Это иррационально в Европе, которая заявляет о приверженности здравому смыслу и прагматизму».

Ситуацию усугубляет обстановка в Персидском заливе. Закрытый из-за конфликта Ормузский пролив блокирует импорт сжиженного природного газа из Катара. Одновременно с этим с начала следующего года вступит в силу полный запрет на ввоз российского сырья, хотя ряд стран, включая Германию, продолжают закупать его по серым схемам через Нидерланды и Францию.