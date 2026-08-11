Названы последствия публичного отказа лидера воюющей страны от мирного плана

Публичный отказ Биньямина Нетаньяху от мирной сделки по Газе, поддержанной США, вызвал скептицизм в Израиле на фоне сообщений о том, что он лично согласовывал детали экспериментального вывода войск с оккупированной палестинской территории несколькими днями ранее.

Премьер-министр Израиля пытается сбалансировать несовместимые требования к политике в отношении Газы со стороны своих ключевых внутренних и международных союзников, подчеркивается в аналитической статье The Guardian.

Крайне правые израильские политики, поддерживающие коалиционное правительство Нетаньяху, хотят усилить израильские атаки на Газу и создать поселения на этой территории.

А вот Дональд Трамп, который оказывает жизненно важную дипломатическую и военную поддержку Израилю, хочет продвигаться к постоянному урегулированию и возвращению палестинского контроля в Газе при посредничестве Совета мира, который он создал и возглавляет.

«Это только начало»: Нетаньяху рассказал о планах Израиля в секторе Газа

Учитывая, что до выборов в Израиле осталось чуть более двух месяцев, Нетаньяху, похоже, решил публично успокоить местных партнеров, которые уже начали предвыборную кампанию.

В воскресенье израильский премьер-министр отверг новый план из 15 пунктов для Газы, который включал обязательство ХАМАСА сложить оружие, что соответствовало ключевому требованию Израиля. Он также сопротивлялся давлению США с целью прекращения войн в Газе, Ливане и Иране без согласия Израиля.

Эти высказывания ошеломили израильское командование, которое несколькими днями ранее обсуждало реализацию плана на встречах с Нетаньяху и начальником штаба ЦАХАЛа Эялем Замиром, сообщило израильское телевидение Channel 12.

“Мы узнали об этом сегодня из средств массовой информации”, - цитирует телеканал слова представителя министерства обороны. “На встречах, которые проводились до сих пор, премьер–министр лично дал свое согласие на этот план и на вывод войск с позиций в Рафахе”.

На встречах обсуждались точные границы трех пилотных районов на юге Газы, где предполагаемые международные силы, которые еще не были развернуты, могли бы занять свои позиции от израильских военных и на стыке двух сил, говорится в докладе.

Публичная атака Нетаньяху на план "Совет мира" выглядела как особенно подчеркнутое неприятие целей США, поскольку он был обнародован вскоре после сообщения о визите адмирала Брэда Купера, возглавляющего Центральное командование США, комментирует The Guardian.

Он приехал, чтобы лично передать сообщение о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Израиль прекратил свои войны в Газе и Ливане, сообщают израильские СМИ. “Послание американцев ЦАХАЛу состояло в том, чтобы двигаться в направлении закрытия всех трех театров военных действий”, - заявил высокопоставленный израильский военный офицер в интервью 13 каналу телевидения.

Бросать вызов Трампу, который известен своей тонкокожестью и нетерпимостью к инакомыслию, рискованно, когда Израиль находится в международной изоляции и нуждается в американских военных поставках, отмечает The Guardian.

Но у Нетаньяху большой опыт смелых политических маневров, как внутри страны, так и на международном уровне, его не пугает даже кажущийся дисбаланс сил, указывает The Guardian. Сообщается, что Билл Клинтон, впервые встретившись с ним в 1996 году, сказал: “Кто здесь, черт возьми, сверхдержава?”

В мае 2024 года тогдашний президент США Джо Байден объявил о поддержанном Израилем плане прекращения огня и освобождения заложников в Газе, но только для того, чтобы Нетаньяху дистанцировался от этого предложения и в конечном счете отверг его.

На данный момент администрация в Вашингтоне, похоже, в значительной степени проигнорировала комментарии Нетаньяху как предвыборную агитацию, возможно, вдохновленную военными решениями, которые указывают на гораздо более внимательное отношение к пожеланиям Трампа.

На прошлой неделе Нетаньяху сократил количество израильских авиаударов по Газе, повысив порог санкционирования атак. Теперь целенаправленные убийства должны быть одобрены начальником штаба, а не региональным командующим, если только израильским силам не угрожает “непосредственная опасность”.

И это не первый случай, когда он поддается давлению США с целью обуздать войны, которые с энтузиазмом поддерживают его ультраправые союзники, недавно ограничив наступление в Ливане, а в прошлом году приказав истребителям, направляющимся в Иран, повернуть назад по требованию Трампа, напоминает The Guardian.

Сочетание жесткой внутренней риторики Нетаньяху и некоторых примирительных шагов на местах в Газе, возможно, дало ему немного времени, но терпения США может не хватить до дня голосования в конце октября. Трамп взвешивает свои собственные опасения по поводу выборов, поскольку в США пройдут промежуточные выборы всего через неделю после голосования в Израиле.

Как отмечает газета Haaretz, визит Нетаньяху в Белый дом в прошлом месяце был особенно малозаметным для лидера, который неоднократно проводил предвыборные кампании, ссылаясь на свою репутацию международного государственного деятеля и тесные отношения с президентом США.

Оно закончилось без совместного заявления, и напряженность, вызванная противоречивыми политическими приоритетами израильского премьер-министра, становится все более очевидной. “Вот как это бывает, когда вы пытаетесь жонглировать слишком большим количеством мячей; вы начинаете их ронять”, - пишет газета.

Главный представитель Совета мира Николай Младенов отказался комментировать отказ Нетаньяху от сделки, на согласование которой ушли месяцы. В интервью израильским СМИ он сказал лишь, что “обсуждения продолжаются”.

Палестинцы в Газе пережили почти год смертельной неопределенности после того, как в октябре прошлого года Трамп выступил посредником в установлении номинального режима прекращения огня, который, по его словам, прекратит боевые действия и проложит путь к восстановлению, отмечает The Guardian. Израильские нападения продолжаются, в результате чего погибло более 1200 человек, и Израиль заблокировал ввоз оборудования, предметов снабжения и топлива, необходимых для восстановления домов, школ и медицинской инфраструктуры.

Большая часть выжившего населения Газы живет в палаточных лагерях с плохими санитарными условиями, и, хотя голод уменьшился, нехватка продовольствия по-прежнему широко распространена, и, по прогнозам экспертов по продовольственной безопасности, к апрелю 2027 года более 70 000 детей будут нуждаться в лечении от острого недоедания.

Офис Нетаньяху опроверг сообщения о том, что он обсуждал подробные планы вывода войск из Газы, пишет The Guardian.