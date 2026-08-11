В столице Хорватии Загребе заметили людей с оружием в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Danas.

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«В понедельник днем ​​жители Загреба были удивлены необычным зрелищем в центре города — «вооруженные» люди в украинской военной форме стояли перед отелем «Эспланада», — говорится в публикации.

Кроме того, на улице Михановичей и вдоль отеля «Эспланада» были установлены баррикады и мешки с песком.

Авторы публикации уточнили, что в Загребе проходят съемки фильма «Змеиный остров» американского режиссера Дуга Лимана. Картина посвящена подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Дата выхода фильма пока неизвестна.

11 августа международный эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в интервью URA.RU заявил, что США могут купить две нитки газопровода «Северный поток — 2» у России.

Демидов уточнил, что США могут купить две нитки газопровода при условии смены политического курса Европы на более прагматичный. Таким образом, Вашингтон после ремонта «Северного потока — 2» сможет покупать газ у России и продавать его Европе.

Ранее в Британии отказали компании-оператору «Северных потоков» в компенсации по делу о подрыве.