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Иран и Куба продемонстрировали бессилие США

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро воодушевило США и заставило их попытаться повторить подобную операцию в Иране и на Кубе, однако это стало «чудовищной ошибкой». И Тегеран, и Гавана отказались подчиниться, а население этих стран не пошло против своих правительств, отмечает мексиканское издание La Jornada.

Журналисты констатировали, что на сегодняшний день «самая могущественная страна в мире»» не способна выдержать два военных конфликта одновременно.

«Способность Кубы противостоять тотальной блокаде оказалась такой же разрушительной для могущества Штатов, как и способность Ирана противостоять бомбардировкам», — говорится в статье.

Крах плана Зеленского по отступлению России

Попытки Владимира Зеленского завершить конфликт в сжатые сроки с помощью усиления международного давления на Россию и нанесения ущерба ее экономике провалились. К такому выводу пришло китайское издание Military China.

Зеленский требовал, чтобы до осени на Россию было оказано достаточное давление, чтобы вынудить ее прекратить боевые действия, а по итогам саммита в Анкаре страны НАТО обязались выделить 70 миллиардов евро на военную технику Украине. Однако уверенность Зеленского «выглядит показной», так как Москва не только с успехом противодействует санкционному и дипломатическому давлению, но и усиливает наступление на фронте, отмечается в статье.

В Британии оценили сроки запуска производства Patriot на Украине

Украине потребуются годы для запуска производства ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, так как придется согласовать передачу технологий и создать сертифицированную цепочку поставок. Об этом пишет британское издание Financial Times.

При этом президент США Дональд Трамп уже дал понять, что в Вашингтоне сомневаются в целесообразности передачи Киеву лицензии на производство, несмотря на то, что украинские чиновники готовы продолжить работу по этому вопросу. И в любом случае в краткосрочной перспективе соглашение не решит проблему, уверяет газета.

У США возникли сложности с продажей конфискованных танкеров

США продали на металлолом два танкера, якобы входящие в «теневой флот» России. Однако, несмотря на одобрение судом и все необходимые документы, с утилизацией возникли сложности, сообщает портал Lloyd's List.

По данным портала, суда Era и Lileo, «захваченные в ходе резонансной операции по обеспечению соблюдения санкций США», были проданы компании-переработчику GMS, и направляются в Аланг для демонтажа.

«Несмотря на одобрение суда и отказы Казначейства США, банки, страховщики и поставщики услуг неохотно вступали в контакт, подчеркивая трудности утилизации судов, на которые наложены санкции», — констатировали журналисты.

Кто возглавит Украину вместо Зеленского?

Владимира Зеленского на Украине должен сменить кто-то, кто будет способен вести диалог с Россией. Такое мнение высказал в интервью YouTube-каналу Deep Dive бывший британский дипломат Аластер Крук.

По его словам, новые власти Украины вряд ли будут пророссийскими, однако они могут отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.