В трех областях Украины зафиксировали отключения света

Отключения электричества зафиксированы в трех регионах на востоке и севере Украины из-за повреждения инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Минэнерго страны.

По данным ведомства, света нет у части жителей Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

В ведомстве призвали потребителей перенести использование мощных электроприборов на дневное время - период наиболее эффективной работы солнечных электростанций, - чтобы избежать перегрузок сети. Местные эксперты энергетической отрасли ранее предупреждали, что летом из-за жаркой погоды и массового использования климатической техники в стране могут вновь начаться многочасовые отключения электричества.