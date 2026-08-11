В Раде рекомендовали украинцам запасаться дровами
Жителям Украины можно начинать запасаться дровами. Так считает депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.
Сегодня Минобороны РФ сообщало о нанесении очередного группового удара высокоточным оружием наземного базирования по объектам на территории Украины. В частности, в Запорожье есть точное попадание по металлургическому комбинату — заводу ПАО «Запорожсталь», входящего в группу «Метинвест».
«Почему нет? У меня резервный стоит старый котел на дровах, и я его держу, определенный запас дров есть», — заявил Кучеренко, отвечая на вопрос, нужно ли украинцам запасаться дровами на зиму.