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В Раде рекомендовали украинцам запасаться дровами

Свободная пресса

Жителям Украины можно начинать запасаться дровами. Так считает депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

В Раде рекомендовали украинцам запасаться дровами
© РИА Новости

Сегодня Минобороны РФ сообщало о нанесении очередного группового удара высокоточным оружием наземного базирования по объектам на территории Украины. В частности, в Запорожье есть точное попадание по металлургическому комбинату — заводу ПАО «Запорожсталь», входящего в группу «Метинвест».

«Почему нет? У меня резервный стоит старый котел на дровах, и я его держу, определенный запас дров есть», — заявил Кучеренко, отвечая на вопрос, нужно ли украинцам запасаться дровами на зиму.