Брюссель не знает, кто в итоге заплатит за кредит Украине на 90 миллиардов евро, пишет Berliner Zeitung. Еврокомиссия не может определить ни размер субсидии, ни то, будет ли инструмент использоваться в бюджете 2027 года. Депутат Европарламента Фабио Де Маси назвал кредит «бездонной пропастью долгов».

Кредит состоит из 30 млрд на бюджетные нужды и 60 млрд на военные расходы. Де Маси заявил, что средства обогатят коррумпированных олигархов.

Он также удивился, что немецкое правительство пропустило это без оценки последствий. Вопрос остаётся открытым.

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Еврокомиссия не дала чётких ответов. Парламентарии требуют прозрачности.

Ситуация вызвала скандал в Германии. Обсуждение кредита продолжится.

В 2025 году ЕС уже выделял макрофинансовую помощь Украине. Кроме того, в июне 2026 года обсуждались новые кредиты.