В Иране объяснили, что даст новый законопроект об Ормузском проливе

Новый иранский законопроект, касающийся управления Ормузским проливом, даст Исламской Республике рычаг давления на недружественные государства. Об этом журналистам ТАСС рассказал член комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазль Зохреванд.

По его словам, документ четко разграничит дружественные и враждебные страны. При этом к недружественным будут относиться государства, проявляющие враждебность как к Ирану, так и всему региону в целом.

«В любом случае, если они намерены вводить против нас односторонние и несправедливые санкции, мы тоже сможем использовать этот потенциал и этот рычаг давления против них», — отметил депутат.

Он выразил уверенность, что новый законопроект сильно поможет Тегерану в вопросах регулирования двусторонних отношений.

9 августа телерадиокомпания IRIB сообщила, что комиссия иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике одобрила законопроект по управлению Ормузским проливом, предполагающий введение запрета на проход через него судов Израиля и США. Также документ включает в себя запрет на транспортировку через пролив любых грузов, аффилированных с Израилем.