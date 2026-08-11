Попытки Владимира Зеленского усилить давление на Россию потерпели неудачу. Об этом пишет Military China.

«Он (Зеленский. — RT) пытается нанести ущерб экономике России международными санкциями, а также усилить дипломатическое давление на страну... Однако уверенность Зеленского выглядит показной», — говорится в материале.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заявления Зеленского о «40 днях ада» и подготовке операции против России подтверждают террористическую сущность киевского режима.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что так называемый 40-дневный план главы киевского режима по давлению на Россию привёл к обратному эффекту.

Издание Strategic Culture писало, что объявленная Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России не увенчалась успехом.