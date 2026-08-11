Возможность достичь урегулирования украинского кризиса у Москвы есть. В этом уверен Родни Мимс Кук-младший — один из посланников президента США Дональда Трампа.

В беседе с «Лентой.ру» дипломат подчеркнул, что конфликт стал «тяжким бременем для всего мира» и приковал к себе внимание международного сообщества.

«У России есть все возможности достичь урегулирования, а мы готовы этому поспособствовать», — уточнил Кук.

Назван залог мира на Украине

Ранее стало известно, что после прибытия на саммит НАТО в турецкую Анкару Трамп настолько испугался покушения со стороны иранцев, что вывозить его пришлось на грузовике и военном самолете.