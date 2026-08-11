Россиянин уехал из Латвии за день до депортации из-за языкового требования

Павел Мартынов, коренной житель Латвии, рассказал РИА Новости, что покинул республику за сутки до депортации, так и не сумев сдать экзамен по латышскому языку.

Мужчина всю жизнь прожил в Латвии в статусе негражданина, затем получил российское гражданство и вид на жительство в республике. Однако после 2022 года латвийские власти аннулировали его ВНЖ, потребовав подтвердить знание государственного языка. Мартынов пытался сдать экзамен пять раз, но каждый раз недобирал баллы.

Он пояснил, что без владения латышским оставаться в республике было невозможно. Квартиру, доставшуюся от бабушки — бывшей узницы нацистского концлагеря, у него изъяли. Мартынов принял решение уехать и приобрел билеты в Псков за день до назначенной депортации.

Сейчас он проживает при храме в Пскове и работает там же. В Латвии остались его жена и маленький ребенок, которые не могут переехать. Супруги впервые заговорили о разводе.

Ранее беженка из Латвии в беседе с РИА Новости назвала удобство и доступность товаров и услуг одним из главных плюсов жизни в России.