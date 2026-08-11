Владимир Зеленский поручил дипломатам помешать углублению российско-китайского сотрудничества, однако Киеву «нечего предложить» Пекину. Что происходит на дипломатическом поле, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от МИД Украины «искать диалог с Китаем», а также заявил о важности взаимодействия с Сирией, Латинской Америкой и Африкой. При этом официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь был вынужден призывать Украину немедленно «исправить свои ошибки» поле того, как в Киеве озвучили планы ввести санкции против китайских граждан, связанных с военной промышленностью.

Понять, что сейчас на уме у Зеленского, достаточно сложно, однако заявления в отношении Китая явно подсказаны западными союзниками, заметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

«Он не мог вдруг сам созреть до идеи недопущения сближения Москвы и Пекина. Это все с подачи западных кураторов. Почему именно сейчас? Сообщили о продвижении в форсировании системы коллективной безопасности ШОС. (…) На Западе этого боятся, поэтому используют Киев для информационных вбросов», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что Москва и Пекин работают над ослаблением американского и британского влияния в Центральной Азии.

При этом директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов уверен, что «у Киева нет рычагов влияния на Пекин».

«Конечно, Китай торгует с Украиной, в частности покупает растительное масло, другую сельхозпродукцию. Но использовать это как инструмент давления — значит навредить прежде всего Киеву. Что касается России, то тут с Пекином не столько торговля, сколько стратегические связи. Более того, стремлением в НАТО, в западный мир в целом Украина отдаляет себя от КНР», — заметил он.

На этом фоне, по его словам, Европе ранее не удалось «переманить КНР на свою сторону», поэтому «решили зайти через Киев», учитывая миротворческие усилия Пекина. При этом неясно, на что рассчитывает Зеленский, заметил Маслов, так как, по данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом товарооборот с Украиной уменьшился на 2,6 процента — до 7,8 миллиарда долларов, а с Россией только за первые семь месяцев этого года вырос на 26,3 процента — до 159 миллиардов долларов.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая в ООН Сунь Лэй обратился с призывом к участникам конфликта на Украине. По его словам, Китай призывает стороны конфликта «проявить сдержанность» и приложить все усилия для мирного урегулирования и деэскалации. Он добавил, что продолжающаяся конфронтация конфликта приносит страдания мирному населению, а также подогревает ненависть между странами, что приводит к еще большему ужесточению конфликта.