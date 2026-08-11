Зеленского уличили в обмане союзников на Западе

Ради продолжения конфликта с Россией президенту Владимиру Зеленскому приходится постоянно обманывать как украинцев, так и Запад. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

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По его словам, конфликт с Россией перестал быть популярным на Украине. За его продолжение выступают «около четверти людей», а остальные хотят мирного соглашения, заявил профессор.

«Поэтому Зеленскому приходится создавать позитивную картину, чтобы сохранять поддержку своего населения, а также и дальше получать помощь от Запада, убеждать Запад, что на Украину стоит делать ставку», — сказал Миршаймер.

До этого результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС) показали, что только 22% украинцев ожидают завершения конфликта на Украине до конца 2026 года.

Согласно опросу, 13% респондентов ожидают прекращения огня в первой половине 2027 года, а 39% опрошенных считают, что боевые действия завершатся во второй половине 2027 года или позже. 26% украинцев затруднились ответить на этот вопрос.

Ранее в Совфеде заявили о приближении СВО к «логическому завершению».