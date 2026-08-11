Посол Британии неожиданно высказался о нападении России на НАТО

Посол Великобритании на Украине Нил Кромптон призвал готовиться к нападению России на НАТО, назвав это одним из возможных сценариев. Его слова передает «РБК-Украина».

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«Я имею в виду, что это один из сценариев, и его много обсуждают. Но нам, конечно, не следует быть наивными, и мы должны не только готовиться к таким непредвиденным ситуациям, но и предотвращать их», — сказал он.

Залужный высказался о способности России противостоять НАТО

По его словам, сейчас Лондону «непросто иметь дело с Россией», а в случае нападения РФ у НАТО «есть хороший, согласованный план».

Ранее возможность нападения России на альянс Эстонии Райнер Сакс. Он назвал такое развитие событий маловероятным, но допустил, что Россия «может что-то сделать».