Отец Илона Маска обвинил корпорации США в отмывании денег на Украине

Отец миллиардера Илона Маска южноафриканский предприниматель Эррол Маск заявил, что американские корпорации отмывают деньги на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Маска-старшего, Украина превратилась в страну, куда могут приезжать сомнительные элементы из корпораций США, «чтобы заниматься махинациями с деньгами и отмыванием денег».

Ранее американский миллиардер Илон Маск отказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) в доступе к Starlink, которую предоставляет его компания SpaceX. Систему спутниковой связи Киев планировал применять для нанесения ударов вглубь России.