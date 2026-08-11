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"Уступки России". СМИ рассказали о плане Зеленского

Попытки президента Украины Владимира Зеленского усилить международное давление на Россию и нанести ущерб ее экономике потерпели неудачу. При этом Москва с успехом противодействует как санкциям, так и дипломатическому давления, пишет РИА Новости со ссылкой на Military China.

"В последнее время Зеленский демонстрирует необычайную уверенность в себе <…> Он пытается нанести ущерб экономике России международными санкциями, а также усилить дипломатическое давление на страну, чтобы изолировать ее на мировой арене и создать ощущение уязвимости у населения. Веру в свои силы Зеленского укрепил саммит в Анкаре, по итогам которого страны НАТО обязались выделить 70 миллиардов евро в 2026 году на военную технику Украине. <…> Однако уверенность Зеленского выглядит показной", — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркивают, что российская сторона не только с успехом противодействует санкционному и дипломатическому давлению Запада, но и продолжает наносить поражения ВСУ на фронтах спецоперации.

Трамп заявил о хороших отношениях с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет очень хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, несмотря на то что израильский лидер отказался поддержать мирный план по сектору Газа, сообщает РИА Новости.

"У меня есть ответ. Хороший ответ. Я опубликую его в Truth (Social - ред). (Наши - ред) отношения очень хорошие", - сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В воскресенье Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает план "Совета мира" из 15 пунктов по сектору Газа, военные не покинут его, пока палестинское движение ХАМАС не будет полностью разоружено.

В Британии рассказали, кто придет на смену Зеленскому

Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что новые власти на Украине будут способны вести дела с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"В Киеве появится кто-то, кто, возможно, не будет пророссийским, но не вступит в НАТО, не вступит в ЕС и будет тем, с кем можно вести дела", — отметил он.

По словам бывшего дипломата, это лучшее, на что противникам Москвы можно рассчитывать по итогам конфликта.

Россия ответит на рост присутствия НАТО в Финляндии, заявили в посольстве

Россия примет меры в ответ на рост присутствия НАТО на территории Финляндии, сообщили в посольстве РФ в стране. В диппредставительстве выразили уверенность, что финские власти слышали сигналы, но готовности к диалогу с их стороны не прослеживается, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".

"Российская сторона неоднократно обращала внимание на пагубные последствия такой политики (роста присутствия НАТО в стране - ред.) и предупреждала, что будет вынуждена принимать необходимые ответные меры для обеспечения собственной безопасности", - сказали в посольстве.

Как отметили в диппредставительстве, финские власти слышали эти сигналы, однако готовности к конструктивному диалогу пока не прослеживаются.

Трампа могли тайно вывезти из Анкары на военном самолете, пишут СМИ

Спецслужбы могли провернуть секретную операцию в Анкаре из-за якобы угрозы иранского покушения на президента США Дональда Трампа. Американского лидера тайно вывезли с его основного лайнера на продуктовом грузовике, чтобы пересадить на военный самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

"В Анкаре Трамп поднялся на борт старого двухпалубного самолета Air Force One на глазах у телекамер. Однако уже через несколько минут его тайно переправили на меньший самолет - C-32A ВВС США - с помощью аэропортового продуктового грузовика, обычно используемого для погрузки бортового питания и других припасов перед полетом", - пишет издание.

В публикации говорится, что американские спецслужбы провели операцию так, чтобы о ней не узнали журналисты пула и часть сотрудников Белого дома, которые летели на основном "борту номер один".

Отмечается, что в это время сам президент США вместе с министром войны Питом Хегсетом летел на меньшем самолете C-32A с отключенными транспондерами. По прибытии на авиабазу Милденхолл в Великобритании Трамп незаметно перебрался обратно в основной лайнер.