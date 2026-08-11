КНДР выступила с обвинениями в адрес Японии

Япония использует опубликованную недавно "Белую книгу" по вопросам обороны для обоснования дальнейшего наращивания военного потенциала и отхода от послевоенных ограничений.

Такое мнение выразил обозреватель по вопросам международной безопасности Кан Вон Чхоль в комментарии, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Японская "Белая книга" по обороне представляет собой документ о повторной агрессии, направленный на легализацию работы военной машины", - говорится в комментарии.

Токио называет КНДР и некоторые другие соседние государства "серьезной и непосредственной угрозой" и "крупнейшим стратегическим вызовом", чтобы оправдать собственное наращивание вооруженных сил, пишет автор.

Он указывает, что Япония последовательно движется по пути превращения в военную державу, ускоренно укрепляя и модернизируя вооруженные силы под предлогом роста угроз со стороны других стран.

В комментарии японские власти обвиняются в стремлении пересмотреть итоги Второй мировой войны, укреплять военные союзы с США и их партнерами и расширять возможности Сил самообороны. По оценке автора, этот курс, который Токио пытается представить как оборонительный, фактически ведет к усилению напряженности в регионе.

Обозреватель в этой связи пишет, что дальнейшее укрепление КНДР собственного "военного потенциала сдерживания" необходимо для защиты государственного суверенитета и поддержания мира и стабильности.

Автор призывает международное сообщество выступить против "нового милитаризма" Японии, подчеркивая, что дальнейшее превращение страны в военную державу лишь увеличит риски для ее собственной безопасности.