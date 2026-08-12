Япония выразила протест КНДР из-за запуска ракет

Токио выразил решительный протест Пхеньяну через посольство в Пекине после седьмого с начала года запуска ракет Северной Кореей. Об этом проинформировал министр обороны Синдзиро Коидзуми.

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Глава оборонного ведомства заявил, что неоднократные пуски баллистических ракет угрожают миру и безопасности. Ракета достигла максимальной высоты около 90 километров и пролетела примерно 690 километров.

США и еще 40 стран призвали заблаговременно предупреждать о пусках ракет

Она упала за пределами особой экономической зоны Японии. Сведений об ущербе не поступало. Пуск произвели из района Вонсан около шести утра по местному времени. Полет продлился около десяти минут.

Нынешний запуск стал демонстрацией силы на фоне подготовки США и Южной Кореи к совместным учениям Ulchi Freedom Shield. Пхеньян ранее решительно осудил предстоящие манёвры.