Мигранты в Сеуте массово заболели чесоткой

Среди мигрантов в испанской Сеуте началось массовое распространение чесотки, есть риск и других инфекций.

Об этом пишет газета Espanol.

«Медицинские работники сообщают, что уже получили информацию о многочисленных случаях чесотки среди находящихся в условиях массового скопления людей», — говорится в статье.

По данным газеты, распространению чесотки способствует длительный контакт между мигрантами и плохая гигиена. Кроме этого заболевания, высок риск вспышек и других инфекционных заболеваний: сальмонеллеза, шигиллеза, а также туберкулеза, кори и даже холеры.

Накануне издание The Maghreb Times писало, что марокканские власти возводят барьер высотой до 4 метров недалеко от испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, чтобы предотвратить новую массовую попытку нелегального проникновения на его территорию.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно проникли в Сеуту после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать нелегалов без возможности запросить убежище. Ситуация привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны.