Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в беседе с журналистами сделал вид, что не понимает русский язык, хотя в его резюме указано, что он им владеет.

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Носатый в среду на брифинге отказался отвечать на вопрос журналиста на русском языке, заявив, что не понимает его, передает РИА «Новости».

При этом на сайте правительства указано, что чиновник свободно говорит по-русски, по-румынски и по-английски.

Известно, что в начале 90-х годов глава ведомства обучался в военных училищах Киева и Одессы. Подобный инцидент уже происходил в 2024 году, когда министр не стал разговаривать по-русски с оппозиционным депутатом Федором Гагаузом.

Статус русского языка в Молдавии последовательно снижается. До 2014 года предмет был обязательным в школах, однако по инициативе Майи Санду его перевели в разряд иностранных. Позже Конституционный суд признал устаревшим закон о межнациональном общении.

В мае этого года парламент одобрил проект кодекса, запрещающего использование русского языка в высшем законодательном органе. В июле власти закрыли Российский центр науки и культуры в Кишиневе.

Парламент Молдавии принял в первом чтении кодекс об отмене русского языка на пленарных заседаниях.

Президент Молдавии Майя Санду в конце прошлого года утвердила закрытие Русского дома в Кишиневе.

Бывший глава Молдавии Игорь Додон предрек провал политики властей по искоренению русского языка.