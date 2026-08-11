В Марокко строят 4-метровый барьер у Сеуты для предотвращения наплыва мигрантов

Марокканские власти устанавливают преграду высотой до 4 м в зоне автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, чтобы предотвратить новую массовую попытку незаконного проникновения на его территорию. Об этом сообщил новостной портал The Maghreb Times.

По его данным, барьер возводится на окраине населенного пункта Фнидек, расположенного всего в нескольких километрах от автономного города, с целью не дать возможности нелегалам подойти к пограничному переходу Баб-Себта, ведущему непосредственно в Сеуту. По сведениям источников в правоохранительных органах региона, эти действия предпринимаются как для предотвращения любых потенциальных скоплений в районе Фнидека, так и с тем, чтобы "предоставить силам безопасности больше пространства для вмешательства до того, как потоки незаконных мигрантов достигнут границы".

Также отмечается, что власти повысили уровень готовности во Фнидеке и окрестностях Сеуты: в регионе размещены "тысячи сотрудников сил безопасности, вспомогательных сил и жандармерии, а также подразделения вооруженных сил". Особые меры принимаются в зоне Сеуты после распространения в социальных сетях анонимных сообщений о подготовке к новой массовой акции по незаконному пересечению границы с автономным городом, которая намечена на 15 августа.