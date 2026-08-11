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В Марокко строят 4-метровый барьер у Сеуты для предотвращения наплыва мигрантов

ТАССиещё 3

Марокканские власти устанавливают преграду высотой до 4 м в зоне автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, чтобы предотвратить новую массовую попытку незаконного проникновения на его территорию. Об этом сообщил новостной портал The Maghreb Times.

В Марокко строят 4-метровый барьер у Сеуты для предотвращения наплыва мигрантов
© ТАСС

По его данным, барьер возводится на окраине населенного пункта Фнидек, расположенного всего в нескольких километрах от автономного города, с целью не дать возможности нелегалам подойти к пограничному переходу Баб-Себта, ведущему непосредственно в Сеуту. По сведениям источников в правоохранительных органах региона, эти действия предпринимаются как для предотвращения любых потенциальных скоплений в районе Фнидека, так и с тем, чтобы "предоставить силам безопасности больше пространства для вмешательства до того, как потоки незаконных мигрантов достигнут границы".

Также отмечается, что власти повысили уровень готовности во Фнидеке и окрестностях Сеуты: в регионе размещены "тысячи сотрудников сил безопасности, вспомогательных сил и жандармерии, а также подразделения вооруженных сил". Особые меры принимаются в зоне Сеуты после распространения в социальных сетях анонимных сообщений о подготовке к новой массовой акции по незаконному пересечению границы с автономным городом, которая намечена на 15 августа.