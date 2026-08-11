Мэр Сеуты назвал ситуацию в городе невыносимой

Мэр-президент испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой и заявил, что жители чувствуют себя брошенными из-за недостаточной помощи центрального правительства, сообщает испанская пресса. По его словам, около 10 тысяч мигрантов всё ещё остаются в городе. Вивас обвинил власти в недостаточной реакции.

Вивас отметил, что жители испытывают возмущение и беспокойство. Он подчеркнул, что реакция центрального правительства не соответствует масштабу кризиса.

В конце июля в Сеуту проникли около 72 тыс. мигрантов. Большинство из них уже вернулись в Марокко.

Город продолжает сталкиваться с последствиями наплыва. Вопрос безопасности остаётся приоритетным.

Мэр призвал к более решительным действиям. Ситуация остаётся напряжённой.

В 2025 году Сеута уже сталкивалась с миграционными кризисами. Кроме того, в июле 2026 года ЕС обсуждал помощь Испании.