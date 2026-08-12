СМИ рассказали о неуклюжем заявлении Зеленского во время визита в Сербию

Издание Politico раскритиковало заявление Владимира Зеленского, сделанное во время его визита в Белград, о том, что Украина не признаёт односторонне провозглашённую независимость Косово.

Американское издание назвало эти слова неуклюжими и отметило, что украинский лидер необдуманно вмешался в один из самых острых и чувствительных споров на Балканах. В ответ на позицию Киева власти самопровозглашённой республики уже убрали большой украинский флаг в центре Приштины.

Как отмечает Politico, Зеленскому пришлось на собственном опыте убедиться, что любые высказывания о Косово неизбежно влекут за собой серьёзные политические последствия.

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Напомним, что конфликт вокруг Косово восходит к 1999 году, когда бомбардировки Югославии силами НАТО привели к выводу сербских войск и размещению в крае сил альянса.

Ранее сообщалось, что в США предупредили Зеленского о серьезных проблемах.