Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный победил бы действующего главу государства Владимира Зеленского во втором туре выборов президента. Об этом говорят результаты опроса «Центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

По результатам исследования, если бы второй тур выборов президента Украины состоялся в ближайшее время, и в него бы вышли Зеленский и Залужный, то победу бы одержал последний. А именно Залужный бы набрал 47,4% голосов, а Зеленский — 24,2%. Имитация выборов показала, что среди респондентов, которые пойдут на выборы, Залужный набрал 66,2%, а Владимир Зеленский — 33,8%.

Если бы во второй тур прошли Зеленский и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), то первый бы набрал 26% голосов, а второй — 39,5. В случае имитации выборов у Буданова была поддержка в 60,3% избирателей, а у Зеленского — в 39,7%.

А если бы Зеленский во втором туре соперничал с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, то действующий президент Украины набрал бы 24,7% голосов, а Федоров – 43,4%. В случае имитации выборов Зеленский получил 36,2% голосов, а Федоров — 36,2%.

В феврале Залужный заявил, что нет ничего, что позволило бы ему думать о выборах. 1 июля «Украинская правда» писала, что Залужный сообщил Зеленскому о намерении участвовать в выборах президента.

В мае исследование Киевского международного института социологии (КМИС) показало, что только 28% украинцев хотят видеть президентом Зеленского. В апреле опрос Socis продемонстрировал, что уровень общественного доверия к Залужному составил 61,6%, к Буданову – 60,3%, к Зеленскому – 46,3%, а к бывшему президенту Украину Петру Порошенко – 19,8%.