Иран и Оман согласовали контуры сделки по открытию Ормуза

Тегеран и Маскат достигли взаимопонимания по основным параметрам соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник.

По его данным, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни, однако она еще должна получить одобрение Высшего совета национальной безопасности Ирана. Предлагаемое соглашение рассчитано на 60 дней и направлено на выход из тупика и запуск технических переговоров.

Как отметил источник телеканала, инициатива не предусматривает взимания транзитных сборов с судов. Согласно плану, входящие в пролив суда будут использовать коридор, расположенный ближе к Ирану, а выходящие - маршрут со стороны Омана. Ожидается, что к разминированию и необходимым техническим процедурам могут быть привлечены государства региона. После утверждения соглашения стороны вернутся к меморандуму о взаимопонимании и задействуют его пятую статью.

По данным телеканала, непрямые консультации между Ираном и США по урегулированию кризиса вступили в завершающую стадию.