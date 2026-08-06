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Украине грозит разрушительная «ракетная зима»

Россия усиливает интенсивность ударов по Украине, а запасы снарядов для американских ЗРК Patriot в Киеве иссякли. Владимир Зеленский не может договориться о новых поставках для противоракетной обороны, стремительно теряет контроль и «выглядит все более отчаявшимся», пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание обратило внимание на то, что шансы на новые поставки ракет снизились практически до нуля и Украине грозит очень тяжелая зима.

«Однако нехватка ракет — лишь самый заметный из четырех развивающихся параллельно кризисов, среди которых также есть президентство, сотрясаемое самыми серьезными внутриполитическими беспорядками с начала боевых действий, ослабевающая линия фронта в Донбассе и удары по инфраструктуре», — отмечается в статье.

Россия готова сделать новый шаг в споре о Курильских островах

Россия намерена назвать один из Курильских островов именем советского разведчика Рихарда Зорге, работавшего в Японии. Такие действия являются «очередным проявлением политики Москвы по закреплению своего контроля над архипелагом», несмотря на протесты Токио, отмечает американское издание The Diplomat.

Присвоение острову имени Зорге «связывает российские территориальные претензии с советским военным наследием и победой СССР во Второй мировой войне».

«Япония продолжает протестовать против символической деятельности России на островах. Токио считает российский контроль над Южными Курилами незаконной оккупацией. (…) Россия отвергает претензии Японии и настаивает, что вопрос ее суверенитета над островами не подлежит обсуждению», - констатировало издание.

Калининград становится кошмаром для НАТО

Россия продемонстрировала свое военное присутствие на различных стратегических направлениях евразийского континента, проведя учения и в Японском море, и в Калининграде. При этом в Калининградской области были подняты в воздух десять истребителей Су-30СМ2, пишет Sohu.

Авиационные учения в Калининградской области, которые прошли на фоне конфликта на Украине, стали сигналом Берлину, Варшаве и Брюсселю о том, что Россия готова твердо отставать свою безопасность. При этом сам регион, расположенный между Польшей и Литвой, является главным стратегическим форпостом России в Западной Европе и «занозой в боку НАТО», считают китайские журналисты.

Россия названа уникальной евразийской цивилизацией

Европейская и азиатская культуры долгое время оказывали влияние на Россию, превратив ее в итоге в уникальную евразийскую державу. К такому выводу пришла арабская телекомпания Al Jazeera.

Издание отмечает, что с точки зрения географии, около трех четвертей территории России находится в Азии, но большая часть населения страны живет в европейской части. При Петре I официально был выбран европейский путь развития, но Россия никогда не отказывалась и от своей азиатской идентичности.

«Возможно, главный вопрос состоит не в том, к какому континенту принадлежит Россия, а в том, как она сочетает в себе влияние двух миров. Символично, что на ее гербе изображен двуглавый орел, обращенный одновременно к Востоку и Западу», - подчеркивается в статье.

«Земля вступила в эпоху «Пироцена»

Масштабные пожары в Европе стали следствием глобального потепления и того, что человечество разрушило свои отношения с огнем, объявив ему войну на уничтожение. Об этом рассказал Frankfurter Allgemeine Zeitung историк Стивен Пайн.

По его словам, люди погрузились в древнее прошлое Земли, добыли ископаемое топливо, уничтожили традиционный ландшафт, устранили «надоедливые пожары», но они вернулись с еще большей силой.