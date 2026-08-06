Военные в Сеуте жалуются на 16-часовые дежурства и плохое питание

Военные в Сеуте и Мелилье жалуются на 16-часовые дежурства, невозможность выспаться и плохое обеспечение продовольствием. Об этом сообщила газета La Razon со ссылкой на профсоюз военных.

По ее данным, такая ситуация сложилась с 30 июля, когда испанская Сеута на североафриканском побережье столкнулась с масштабным наплывом мигрантов. Из-за нехватки личного состава военные не могут брать отгулы, а дополнительные часы дежурства не оплачиваются.

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться вплавь до автономного города Сеута, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Согласно данным испанской стороны, число мигрантов, пересекших в минувшие несколько дней границу Сеуты, составило от 50 тыс. до 60 тыс.

По сведениям МВД Марокко, фактическое число тех, кто пытался совершить нелегальное пересечение границы, составило примерно 40 тыс. в направлении Сеуты и 1 135 в направлении Мелильи. По официальным данным марокканского министерства внутренних дел, при пересечении границы с автономным городом погибли 11 человек, а по информации правительства Испании, не менее 72 человек лишились жизни, пытаясь достигнуть Сеуты.