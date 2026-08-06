NC Report: большинство испанцев полагают, что Рабат шантажирует Мадрид

Большинство испанцев (69,3%) считают, что Марокко использует контроль над миграционными потоками для политического шантажа премьер-министра Педро Санчеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией NC Report для газеты La Razón.

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Противоположного мнения придерживаются почти 23% опрошенных, еще порядка 6,6% затруднились ответить. Кроме того, 77,3% испанцев считают, что Марокко ведет себя как враждебная страна, не согласны с этим 16,1%. Также большинство (62,5%) респондентов высказались за усиление военного и полицейского присутствия в автономном городе Сеута. На фоне обострения миграционного кризиса порядка 59,8% человек считают, что главы Минобороны, МИД и МВД должны подать в отставку.

В исследовании, которое проводилось с 31 июля по 3 августа, приняли участие около 1 тыс. испанцев 18 лет и старше.

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Согласно данным испанской стороны, число мигрантов, пересекших в минувшие несколько дней границу Сеуты, составило от 50 тыс. до 60 тыс.

По сведениям МВД Марокко, фактическое число тех, кто пытался совершить нелегальное пересечение границы, составило примерно 40 тыс. в направлении Сеуты и 1 135 в направлении Мелильи. По официальным данным марокканского министерства внутренних дел, при пересечении границы с автономным городом погибли 11 человек, а по информации правительства Испании, не менее 72 человек лишились жизни, пытаясь достигнуть Сеуты.