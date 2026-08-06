Восток Финляндии пришел в упадок из-за запрета на въезд туристам из РФ

Восточная Финляндия испытывает серьезные проблемы из-за отсутствия туристов из России - экономика региона приходит в упадок, а приграничные деревни вымирают. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его информации, приграничные населенные пункты спустя четыре года после фактического закрытия восточной границы так и не могут оправиться после потери туристов-россиян. Прекращение турпоездок граждан РФ нанесло сокрушительный удар по экономике региона, пишет портал.

"Русским очень нравилось здесь останавливаться. Поздоровавшись, они первым делом приглашали меня присоединиться к ним за ужином с шашлыком. Им хотелось послушать о нашей жизни, наших детях, нашей культуре", - рассказал изданию владелец приграничного отеля Янне Хяннинен.

По его словам, после 2022 года основную часть посетителей составляют финны, однако они не останавливаются в отеле надолго и не приносят того дохода, который обеспечивали россияне.

Кроме того, закрытие границы с РФ ощутимо ударило по финским фермерам, которые полагались на дешевый импорт из России извести и торфа. Многие также ездили в РФ за более дешевым топливом. Им приходится полагаться на более дорогие альтернативы. На фоне ухудшающейся экономической обстановки местные жители активно покидают регион из-за недостатка рабочих мест и упадка промышленного производства.

Финляндия официально запретила въезд российским туристам в сентябре 2022 года. В ноябре 2023 года правительство страны закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью ТАСС заявил, что разрыв связей с Россией и закрытие границ оказали разрушительное влияние на всю Финляндию, социально-экономическая ситуация в стране сопоставима с кризисом 1990-х годов. Дипломат обратил внимание на то, что в последние годы рост экономики Финляндии прекратился, а показатель ВВП стагнирует на отметках 2021-2022 годов.