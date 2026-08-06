На юге Франции объявили красный уровень угрозы из-за лесных пожаров

Национальная метеослужба Франции M t o-France объявила наивысший (красный) уровень опасности в связи с лесными пожарами в южных департаментах страны. Это следует из данных, опубликованных на сайте службы.

Речь идет о департаментах Од, Вар, Воклюз и Буш-дю-Рон.

"В ближайшие два дня в Средиземноморье ожидается высокая и очень высокая опасность лесных пожаров из-за сильной жары и усиления ветра", - говорится в сообщении Météo-France в X.

Ожидается, что в некоторых районах 6 августа температура достигнет 38 градусов.

Предпоследний (оранжевый) уровень угрозы из-за пожаров был введен в шести соседних департаментах юга Франции.

Пожары в Европе, в частности в Испании и Франции, достигли рекордных масштабов в 2026 году. В республике выгорели рекордные 117 тыс. га леса.