В Киеве отчитались перед британским министром обороны о ситуации на фронте

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара рассказал своему британскому коллеге Уэзу Стритингу о ситуации на фронте и попросил ракеты и радары. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале ведомства.

"Встретился с министром обороны Великобритании Уэзом Стритингом. Проинформировали иностранную делегацию о ситуации на поле боя, актуальных угрозах. Великобритания гарантирует долгосрочную поддержку Украины. Мы рассчитываем на продолжение этой помощи по ключевым направлениям", - написал Хмара.

Это, в частности, "поставки средств для защиты неба, а также более быстрая поставка радаров и развитие радиолокационной сети". Также стороны обсудили поддержку проекта поставок самолетов Gripen с ракетами Meteor. Киев, кроме того, рассчитывает на продолжение и увеличение финансирования производства беспилотников, отметил Хмара.

Стритинг в настоящий момент находится с визитом в Киеве.