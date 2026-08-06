Глава МИД Азербайджана начал официальный визит на Украину

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом на Украину. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"6 августа начался официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова на Украину", - говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, в рамках визита планируются двусторонние встречи азербайджанского министра с главой МИД Украины Андреем Сибигой и другими украинскими чиновниками.