В Раде рассказали о попытках Стефанишиной повлиять на назначение главы НАБУ

Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина пыталась оказывать влияние на комиссию по избранию главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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"Во время заседания суда по экс-послу и экс-министру Стефанишиной зачитали ее переписку, из которой ясно, что она пыталась влиять на избрание директора НАБУ", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его информации, глава комиссии по избранию директора НАБУ Николай Кучерявенко направлял Стефанишиной скриншот со списком кандидатов на эту должность и она давала ему указания. События относятся к концу 2022 года, когда Стефанишина была вице-премьером по европейской интеграции.

3 августа Владимир Зеленский отправил Стефанишину в отставку с должности посла Украины в США. 5 августа НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Стефанишиной новое обвинение в незаконном обогащении. 6 августа суд избрал ей меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен ($134 тыс.).

Экс-посол уже давно является обвиняемой по другому делу о коррупции, которое ведет НАБУ. Дело связано с анализом законодательства Украины с целью его приведения в соответствие с требованиями ЕС и рассматривается сейчас в суде. Кроме того, по данным украинских СМИ, когда Стефанишина занимала должность министра юстиции в 2024-2025 годах, ее бывший муж получал от государства в управление арестованные активы. По этим эпизодам обвинения ей пока не предъявлялись.