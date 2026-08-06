В Армении заявили о смене названий министерств

Правительство Армении на очередном заседании одобрило проект, предусматривающий переименование трёх ключевых министерств. Изменения направлены на приведение официальных названий ведомств в соответствие с их расширенными задачами и функционалом. После утверждения в кабмине документ направлен в Национальное собрание для дальнейшего рассмотрения и голосования.

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Министерство иностранных дел предлагается переименовать в министерство иностранных дел и международной торговли. Это связано с тем, что в зону ответственности внешнеполитического ведомства теперь входит продвижение экономических интересов страны за рубежом, а также защита и диверсификация экспорта. Таким образом, дипломаты будут активно участвовать в торговой политике.

Министерство труда и социальных вопросов планируют преобразовать в министерство труда и благосостояния. Новация отражает смещение акцента с решения узких социальных проблем на комплексную заботу о благополучии человека и семьи, а также на повышение качества жизни граждан. В ведомстве подчеркнули, что такой подход позволит охватить более широкий спектр социальных услуг.

Министерство высокотехнологической промышленности получит дополнение в названии - «и искусственного интеллекта». Это связано с тем, что на ведомство теперь возлагается ответственность за разработку и реализацию государственной политики в сфере ИИ и облачных вычислений. Данный шаг призван укрепить позиции Армении в технологической сфере и привлечь инвестиции в цифровые проекты.

Все три инициативы требуют окончательного одобрения парламента. В случае принятия закона новые названия вступят в силу после официального опубликования. Правительство рассчитывает, что реформа повысит эффективность работы госорганов и сделает их деятельность более прозрачной для граждан и международных партнёров. Ожидается, что рассмотрение проекта в Национальном собрании состоится в ближайшие месяцы.