Киевские власти вновь предложили американской стороне кандидатуру Рустема Умерова, возглавлявшего Совбез Украины, на должность посла в США, но Вашингтон отказал. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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"Умерова все же хотели отправить на должность посла в США, - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. - Его кандидатуру предложили, но в Госдепартаменте мягко отказали".

Гончаренко не привел свои источники информации.

Владимир Зеленский предлагал стать новым послом в США бывшему премьер-министру Юлии Свириденко, однако она, по данным СМИ, отказалась. Затем предполагалось, что послом снова попытаются отправить Умерова. Однако 3 августа Зеленский подписал указ о назначении Умерова главой Службы внешней разведки. Официальной информации о том, кто заменит уволенную с должности посла в США Ольгу Стефанишину, пока не появлялось.

Год назад экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что Умеров имеет второе гражданство США и на этом основании ему отказали в назначении на должность посла в Вашингтоне.