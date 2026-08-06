СМИ оценили сделку Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Сделка между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, которые входят в Персидский залив через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство называет это «одной из крупнейших уступок Ирану на сегодняшний день».

При этом собеседники агентства подчеркивают, что некоторые важные вопросы по соглашению пока остаются нерешенными.

«Уступка в отношении определенного контроля над Ормузским проливом уже сделана», — сказал один из инсайдеров.

Другой собеседник сообщил, что переговорщики из стран Персидского залива настаивают на том, чтобы любая плата прохода через Ормуз была добровольной.

Иран и Оман ведут переговоры о сделке, заключение которой должно восстановить судоходство через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Ормузский пролив будет открыт «очень скоро».

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.