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СМИ оценили сделку Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Газета.Ru

Сделка между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, которые входят в Персидский залив через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

СМИ оценили сделку Ирана и Омана по Ормузскому проливу
© Газета.Ru

Агентство называет это «одной из крупнейших уступок Ирану на сегодняшний день».

При этом собеседники агентства подчеркивают, что некоторые важные вопросы по соглашению пока остаются нерешенными.

«Уступка в отношении определенного контроля над Ормузским проливом уже сделана», — сказал один из инсайдеров.

Другой собеседник сообщил, что переговорщики из стран Персидского залива настаивают на том, чтобы любая плата прохода через Ормуз была добровольной.

Иран и Оман ведут переговоры о сделке, заключение которой должно восстановить судоходство через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Ормузский пролив будет открыт «очень скоро».

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.