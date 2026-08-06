В США рассматривают ускоренное принятие санкций против России

Сенаторы США рассматривают возможность ускоренного принятия законопроекта о введении санкций против России. Об этом со ссылкой на журналиста портала Punchbowl News Эндрю Дезидерио пишет ТАСС.

По его данным, демократы обсудили поправку к законопроекту, предложенную сенаторами от штата Джорджия и от штата Луизиана Рафаэлем Уорноком и Биллом Кэссиди, которая предусматривает «изменения в формулировках, касающихся пошлин».

«Это признак того, что соглашение об ускоренном рассмотрении [законопроекта о санкциях] может быть вскоре достигнуто», - отметил Эндрю Дезидерио.

Напомним, что законопроект о санкциях в отношении России готовил перед своей смертью сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). При этом обсуждение законопроекта в Конгрессе вызвало споры между демократами и республиканцами.

По данным американских СМИ, основные дискуссии развернулись вокруг положения, которое позволяло бы президенту вводить пошлины до 100% для стран, закупающих значительное количество российской нефти и других энергоносителей, и отменять их по своему усмотрению. Демократы категорически возражали против любого расширения полномочий Дональда Трампа, республиканцы же настаивали на том, что свобода в этом вопросе позволит американскому лидеру усилить давление на Москву.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.