FT: Исландия потребовала контроля над рыболовством в случае членства в ЕС

Исландия провела красные линии относительно условий любого соглашения о членстве в Евросоюзе, заявив о необходимости сохранения ею контроля над рыболовством. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Как заявила изданию исландский министр иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир, Рейкьявик "должен сохранить суверенный контроль над всеми видами рыболовства, систему квот и управление ими".

"Когда дело касается данной отрасли, страна является сверхдержавой в Европе", - подчеркнула Гуннарсдоуттир в интервью FT в преддверии намеченного на 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в сообщество.

В Брюсселе "это должны учитывать", иначе Исландии будет, по ее словам, "очень сложно вести переговоры".

Жесткое условие исландской стороны по поводу вступления в ЕС было объявлено, как говорится в публикации, на фоне проблем с безопасностью для государства Северной Европы, которые обострились из-за угроз президента США Дональда Трампа аннексировать соседнюю Гренландию.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году во время финансового кризиса. В 2013 году исландское правительство приостановило переговоры о вступлении в сообщество в связи со стабилизацией экономики, завершив при этом 11 из 33 этапов интеграции. В 2015 году Рейкьявик попросил Брюссель не считать страну кандидатом на вступление в ЕС.

Согласно данным опроса, обнародованным на минувшей неделе исландским изданием DV, 53% избирателей поддержали возобновление переговоров с сообществом, 47% респондентов выступили против.