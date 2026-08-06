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FT: Исландия потребовала контроля над рыболовством в случае членства в ЕС

ТАССиещё 2

Исландия провела красные линии относительно условий любого соглашения о членстве в Евросоюзе, заявив о необходимости сохранения ею контроля над рыболовством. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

FT: Исландия потребовала контроля над рыболовством в случае членства в ЕС
© РИА Новости

Как заявила изданию исландский министр иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир, Рейкьявик "должен сохранить суверенный контроль над всеми видами рыболовства, систему квот и управление ими".

"Когда дело касается данной отрасли, страна является сверхдержавой в Европе", - подчеркнула Гуннарсдоуттир в интервью FT в преддверии намеченного на 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в сообщество.

В Брюсселе "это должны учитывать", иначе Исландии будет, по ее словам, "очень сложно вести переговоры".

Жесткое условие исландской стороны по поводу вступления в ЕС было объявлено, как говорится в публикации, на фоне проблем с безопасностью для государства Северной Европы, которые обострились из-за угроз президента США Дональда Трампа аннексировать соседнюю Гренландию.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году во время финансового кризиса. В 2013 году исландское правительство приостановило переговоры о вступлении в сообщество в связи со стабилизацией экономики, завершив при этом 11 из 33 этапов интеграции. В 2015 году Рейкьявик попросил Брюссель не считать страну кандидатом на вступление в ЕС.

Согласно данным опроса, обнародованным на минувшей неделе исландским изданием DV, 53% избирателей поддержали возобновление переговоров с сообществом, 47% респондентов выступили против.