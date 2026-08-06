В Грузии восстановили подачу электроэнергии после масштабного отключения

Подача электроэнергии в Грузии после масштабного отключения, которое произошло 5 августа, полностью восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе "Государственной электросистемы Грузии".

По данным ведомства, в стране нет ни единого абонента, который остался бы без света. В штатном режиме работают все стратегические и жизненно важные объекты и предприятия.

5 августа в Грузии произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Как выяснил корреспондент ТАСС, света не было ни в Тбилиси, ни в других крупных городах страны. На улицах не работали светофоры и уличное освещение. Временно прекратилось железнодорожное сообщение.

"Государственная электросистема" Грузии сообщила, что причиной отключения электроэнергии стали испытания, проводимые на Ингруской ГЭС.

Это уже третий блэкаут в Грузии за последние дни. Предыдущие два были зафиксированы 24 и 25 июля. Служба госбезопасности Грузии ранее возбудила уголовное дело по статье о саботаже. Отдельно масштабное отключение расследует Национальная комиссия Грузии по регулированию электроэнергии и водоснабжения.