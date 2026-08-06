Жапаров назвал Россию стратегическим партнером Киргизии

Киргизия рассматривает РФ как стратегического партнера. Об этом в своем обращении к участникам VIII Киргизско-российского экономического форума заявил президент республики Садыр Жапаров.

"Кыргызстан рассматривает Российскую Федерацию как стратегического партнера и союзника", - сказал глава государства.

Он добавил, что две страны объединяют общая история, духовная и культурная близость, взаимное уважение и доверие.

VIII Киргизско-российский экономический форум проходит в городе Чолпон-Ата, расположенном на побережье курортного озера Иссык-Куль. Участие в нем принимают представители нескольких десятков компаний двух государств.

Ранее глава Российско-киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков сообщил, что нынешний форум по количеству подписанных документов и сумме контрактов значительно превзойдет прошлогодний, на котором было подписано соглашений примерно на $270 млн.