Карлсон предложил «манифест» для разочаровавшихся республиканцев

Американский журналист Такер Карлсон, ранее заявлявший о намерении участвовать в создании новой политической силы в США, обнародовал альтернативную программу для сторонников движения MAGA, разочаровавшихся в текущей политической системе. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе прямого эфира он представил десять ключевых принципов, на которых, по его мнению, должна строиться идеальная Америка: справедливость, суверенитет, производительность, красота, здоровье, честность, оптимизм, мудрость, достоинство и единство. Среди конкретных предложений Карлсона — применение единых законов как к политической элите, так и к обычным гражданам, снижение иностранного и корпоративного влияния на власть, возрождение промышленности и сельского хозяйства, благоустройство городов и популяризация здорового питания и образа жизни.

Он также выступает за наказание недобросовестных чиновников, расширение рассекречивания государственных документов, поощрение браков и рождаемости, внедрение практического образования и пересмотр внешней политики, включая прекращение поддержки союзников, замешанных в жестокости.

В миграционной сфере Карлсон предлагает приостановить прием иммигрантов до выяснения влияния искусственного интеллекта на рынок труда, отменить пособия для нелегалов и закрепить английский язык в качестве единственного официального языка федеральных документов. Журналист выразил надежду, что эти идеи найдут различные формы воплощения и окажутся лучше существующего положения дел.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в стране уже к концу года может наступить жизнь в аду.