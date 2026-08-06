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Мирошник заявил, что Украина стала государством-наемником

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина превратилась в «государство-наемник», существующее и продолжающее боевые действия благодаря внешнему финансированию и поставкам вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пока Киев получает военную и финансовую поддержку, конфликт будет продолжаться, а при отсутствии возможностей прекратить такую помощь, по его мнению, остается военный путь.

Мирошник также заявил, что Россия намерена добиваться своих целей в конфликте, оказывая давление на возможности Украины вести боевые действия.

Подсчитаны потери Украины от блокады портов

По подсчетам, Украина с 22 июля недополучила около $1,05 млрд валютной выручки из-за прекращения работы основных морских портов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что порты Одессы, Черноморска и Южного остаются фактически парализованными, а торговые перевозки осуществляются лишь через Измаил, возможности которого значительно уступают инфраструктуре портов Большой Одессы.

По оценке агентства, ежедневные финансовые потери украинской стороны достигают примерно $70 млн, главным образом из-за сокращения экспорта сельхозпродукции и стали.

Руководство США обвинили во лжи о военной операции против Ирана

Американский журналист Такер Карлсон обвинил руководство США в сокрытии истинных причин военной операции против Ирана, заявив, что официальные объяснения не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, удары по Ирану не связаны с его ядерной программой, а заявления властей на эту тему являются ложью.

Карлсон также сравнил отношения общества с руководством страны с отношениями супругов, подчеркнув, что доверие разрушается, когда одна из сторон сознательно вводит другую в заблуждение.

Премьер Японии пообещала сохранять безъядерный статус страны

Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что правительство Японии продолжит придерживаться трех неядерных принципов, исключающих обладание, производство и ввоз ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление прозвучало на встрече с пережившими атомные бомбардировки Хиросимы по случаю очередной годовщины трагедии.

Такаити подчеркнула, что Токио намерен и дальше выступать за мир без ядерного оружия, несмотря на продолжающиеся внутри страны дискуссии по вопросам ядерной политики.

В США назвали возможную причину вспышки сальмонеллеза в нескольких штатах

В США зафиксировали вспышку сальмонеллеза, которая охватила 27 штатов, а возможным источником заражения назван мексиканский перец халапеньо. Об этом сообщает ТАСС.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, с конца июня зарегистрировано 345 случаев инфекции, при этом 36 человек были госпитализированы.

Специалисты также отметили, что большинство заболевших незадолго до появления симптомов посещали рестораны мексиканской кухни.