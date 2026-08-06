Сенат США нашел способ ускорить принятие санкций против России

Издание Punchbowl сообщило, что в Вашингтоне найден способ вывести из тупика резонансный антироссийский законопроект. Демократы запустили по горячей линии новое предложение, включающее поправку сенаторов Уорнока и Кэссиди.

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Она корректирует спорные формулировки о тарифах. По словам журналиста Эндрю Дезидерио, это является явным признаком того, что договоренность об ускорении финального принятия документа может быть близка.

Ранее именно разногласия по поводу расширения президентских полномочий по введению пошлин заблокировали процедуру. Сейчас Сенат уже поддержал переход к рассмотрению, однако Палата представителей ушла на каникулы до конца августа, что все равно откладывает полное одобрение инициативы.

Законопроект предусматривает введение 100-процентных пошлин против пяти главных покупателей российских энергоносителей, 500-процентные тарифы на прямой импорт из РФ, а также санкции против ряда финансовых организаций.