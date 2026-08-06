Глава МВД Добриндт: инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига был гибридной атакой
Инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле, следует расценивать как "сценарий гибридной атаки". Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, его словам приводит Reuters.
По словам министра, минувшей ночью на территории аэропорта был обнаружен беспилотник, оснащенный взрывчаткой. Прибывшие на место ЧП специалисты-взрывотехники обезвредили взрывное устройство.
"Я полагаю, что мы имеем дело со сценарием гибридной атаки... Это принципиально новый уровень угрозы", — сказал глава МВД.
Добриндт отметил, что расследованием занимаются Единый центр защиты от гибридных угроз и Единый центр защиты от беспилотников. Власти не исключают повторения подобных инцидентов и намерены продолжить усиление системы безопасности, в том числе за счет развития средств противодействия дронам в аэропортах и на других объектах, добавил министр.
Ночью 5 августа в аэропорту Лейпцига заметили беспилотник в непосредственной близости от украинского грузового самолета. Дрон нес самодельное взрывное устройство, которое не сработало из-за неисправного детонатора.
После обнаружения БПЛА аэропорт закрыли, из-за чего один из самолетов был вынужден уйти на второй круг и столкнулся с неизвестным объектом. Пилоты считают, что это также был беспилотник.