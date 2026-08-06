Инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига был гибридной атакой

Инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле, следует расценивать как "сценарий гибридной атаки". Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, его словам приводит Reuters.

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По словам министра, минувшей ночью на территории аэропорта был обнаружен беспилотник, оснащенный взрывчаткой. Прибывшие на место ЧП специалисты-взрывотехники обезвредили взрывное устройство.

"Я полагаю, что мы имеем дело со сценарием гибридной атаки... Это принципиально новый уровень угрозы", — сказал глава МВД.

Добриндт отметил, что расследованием занимаются Единый центр защиты от гибридных угроз и Единый центр защиты от беспилотников. Власти не исключают повторения подобных инцидентов и намерены продолжить усиление системы безопасности, в том числе за счет развития средств противодействия дронам в аэропортах и на других объектах, добавил министр.

Ночью 5 августа в аэропорту Лейпцига заметили беспилотник в непосредственной близости от украинского грузового самолета. Дрон нес самодельное взрывное устройство, которое не сработало из-за неисправного детонатора.

После обнаружения БПЛА аэропорт закрыли, из-за чего один из самолетов был вынужден уйти на второй круг и столкнулся с неизвестным объектом. Пилоты считают, что это также был беспилотник.