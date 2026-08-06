Трамп: США рассчитывают на достижение договоренностей с Ираном

Выступая в пригороде Лас-Вегаса, Дональд Трамп впервые за долгое время дал относительно миролюбивый комментарий по поводу затяжного ближневосточного конфликта. Президент США подтвердил, что Вашингтон продолжает консультации с Тегераном.

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И это, как отметил Трамп, несмотря на периодические вспышки насилия. Он подчеркнул, что предпочел бы заключить сделку, поскольку не хочет убивать людей.

При этом президент добавил, что, по его ощущениям, власти исламской республики демонстрируют уважение к американской стороне. Этот комментарий прозвучал на фоне крайне напряженной обстановки между странами.

Напомним, что после короткого июньского перемирия Вашингтон с 8 июля возобновил массированные бомбардировки иранской территории из-за споров о контроле над Ормузским проливом.