Губернатор Индианы связал продление ЧС с ударами по НПЗ в РФ

Губернатор американского штата Индиана Майк Браун продлил режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики еще на 30 дней. В качестве одной из причин принятия такого решения в тексте указа прямо называются удары украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

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Согласно документу, вступившему в силу 7 августа и действующему до 5 сентября, эскалация конфликта привела к снижению объемов переработки нефти в РФ в июле.

В связи с этим на территории всех округов штата вводится особый режим, который подразумевает приостановку взимания двух видов налогов на топливо — налога на использование бензина и акциза на бензин.

Это уже пятое по счету продление энергетического чрезвычайного положения, первоначально объявленного Брауном еще в апреле текущего года. Ранее министр энергетики США Крис Райт уже отмечал, что атаки на российские НПЗ стали одним из значимых факторов, повлиявших на глобальное предложение дизельного топлива. По словам главы ведомства, возникшие перебои в поставках уже начали отражаться на ценах топлива на мировых рынках.